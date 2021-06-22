Врачи не получили компенсации за работу в красной зоне. ФОМС обещает выплатить

Фонд обязательного медицинского страхования готов начать выплаты врачам за работу в красной зоне. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в соцсетях медики сообщают, что не получили расчет за работу в мае 2021 года, хотя уже заканчивается июнь.

«Заканчиваются технические процедуры с Минфином, планируется завтра-послезавтра начать выплаты», — прокомментировали жалобы в ФОМС.

Общая сумма задолженности медикам за работу в красной зоне не уточняется.

В Кыргызстане идет третья волна коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрирован 931 случай.