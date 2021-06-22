В Кыргызстане за сутки выявили еще 931 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 435 случаев, Оше — 147, Чуйской области — 129, Ошской — 93, Таласской — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 50, Баткенской — 41.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 116 тысяч 546 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,4 — то есть, сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.