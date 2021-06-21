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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Адвокат считает необоснованной меру пресечения Алмамбета Салиева

Защита экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева не согласна с доводами суда и подала апелляционную жалобу на изменение меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Жыргалбек Бабаев.

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По его словам, в ходе судебного заседания при рассмотрении меры пресечения прокурор и следователь не смогли предоставить ни одного допустимого доказательства того, что объекты, оформленные, по версии следствия, на аффилированных лиц, каким-либо образом имеют отношение к Салиеву. Более того, родственники утверждают, что это имущество им приобретено на их доходы.

«Уведомление о подозрении в совершении преступления Алмамбета Салиева было предъявлено в нарушение УПК КР, то есть без достаточных доказательств. Судом не было принято во внимание то, что мой подзащитный ранее не судим, положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства, является гражданином КР, имеет на иждивении малолетних детей. Подозрение в совершении преступления ему выдвинуто без доказательств, необоснованно, эти обстоятельства судом были проигнорированы и не были приняты во внимание», — отметил Жыргалбек Бабаев.

Защита требует изменить Алмамбету Салиеву меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде на период досудебного производства.

Напомним, Алмамбет Салиев подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, общая стоимость объектов недвижимости, оформленной на лиц, связанных с Алмамбетом Салиевым, составляет больше $900 тысяч (больше 70 миллионов сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198381/
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Адвокат считает необоснованной меру пресечения Алмамбета Салиева