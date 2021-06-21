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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Госпитализируют много молодежи в тяжелом состоянии

Республиканская клиническая инфекционная больница переполнена больными с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом 24.kg сообщил главврач Гульжигит Аалиев.

По его словам, увеличилось число больных среди молодежи и детей. «В прошлом году госпитализация людей 20-40 лет была редкостью, в этом году становится много», — отметил он.

Больше всего беспокоит, что поступают дети с ПЦР-положительным результатом, пневмонией, в тяжелой и средне-тяжелой формах.

Гульжигит Аалиев

Главврач инфекционной больницы назвал две основные причины, почему количество больных в средне-тяжелом и тяжелом увеличивается. «Во-первых, многие поздно обращаются за медицинской помощью. Во-вторых, возможно, это связано с циркуляцией разных штаммов коронавируса, при которых заболевание развивается быстрее», — сказал Гульжигит Аалиев.

Он также отметил, что многие люди продолжают посещать тои, поминки, не соблюдают масочный режим. Это также приводит к росту заболевших.

«У нас в больнице для госпитализации больных есть 400 коек. Сегодня выписали 26 человек, но уже поступили новые пациенты. Кроме того, мы госпитализируем не только бишкекчан, к нам переводят в тяжелом состоянии и из других регионов», — подчеркнул он.

Отметим, что в Кыргызстане идет третья волна заболеваемости коронавирусом. Показатели достигли статистики «черного июля» 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198333/
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