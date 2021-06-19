В Кыргызстане за сутки выявили еще 870 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 470 случаев, Оше — 113, Чуйской области — 100 , Ошской — 74 , Таласской — 7, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 76, Баткенской — заболевших нет.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,4 — то есть, сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 114 тысяч 300 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.