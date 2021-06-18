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Общество

Объявивший голодовку пенсионер покинул Старую площадь в Бишкеке

Объявивший сегодня бессрочную голодовку у Дома правительства в Бишкеке 74-летний пенсионер Досумбай Дуйшалиев покинул Старую площадь. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района столицы.

По его данным, примерно в 17.00 поступило сообщение о том, что возле здания правительства неизвестный гражданин якобы объявил голодовку.

На место вызова прибыли сотрудники Службы общественной безопасности.

Отмечается, что протестовавший пожилой гражданин покинул место после того, как милиционеры учтиво и вежливо провели разъяснительную беседу.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198210/
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