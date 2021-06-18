В Бишкеке у Дома правительства 74-летний пенсионер объявил бессрочную голодовку

В Бишкеке у Дома правительства 74-летний пенсионер Досумбай Дуйшалиев объявил бессрочную голодовку.

Пожилой мужчина проживает в селе Орнок Иссык-Кульского района и является экс-председателем ликвидационной комиссии СХК «Ынтымак». Он требует рассмотрения по вновь открывшимся обстоятельствам утерянного уголовного дела № 75-03-19, заведенного в его отношении.

«Если я умру во время акции, ответственность будет лежать на президенте. Поэтому прими мое заявление и прими меры», — написал Досумбай Дуйшалиев.

Фото 24.kg. Пожилой мужчина объявил голодовку

Отмечается, что Октябрьский районный суд 19 февраля 2020 года отказал ему в рассмотрении дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Отказ суда по вновь открывшимся обстоятельствам по утерянному уголовному делу — это попытка сокрытия уголовных деяний ГСУ МВД в лице их сотрудников. Следователь незаконно возбудил уголовное дело на несуществующий ущерб государству. Суд первой инстанции 1 июля 2005-го приговорил меня к 15 годам лишения свободы. В свою очередь я объявил голодовку, зашил рот и находился под стражей 64 дня. Приостановил свою акцию протеста после создания рабочей комиссии для изучения обстоятельств уголовного дела администрацией президента», — говорится в обращении голодающего, написанном в марте 2020 года, опубликованном в интернете и адресованном экс-главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

«Я доведу акцию до летального исхода или приостановлю по принятии законных мер по беспределу и по уголовному делу № 75-03-19», — говорит Досумбай Дуйшалиев.