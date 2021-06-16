В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 49 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 17 случаев, Оше — 10, Чуйской области — 5, Ошской — 12, Баткенской — 2 и по одному в Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Таласской областях.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — четыре.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 969, из которых выздоровели 4 тысячи 699 медработников.