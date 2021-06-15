Ошские события. Как волонтеры город восстанавливали

Одиннадцать лет назад в эти дни в Оше разбирали завалы и помогали людям, выжившим в трагических событиях. Огромную роль в ликвидации последствий столкновений в июне 2010 года сыграли волонтеры и представители неправительственных организаций. Они собирали и распределяли гумпомощь, предоставляли временное жилье, а позже принимали участие в восстановлении документов и даже помогали отстраивать разрушенные дома.

Журналисты 24.kg встретились и поговорили с активистами Оша, которые вместе с пострадавшими переживали те страшные дни.