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Общество

Ошские события. Как волонтеры город восстанавливали

Одиннадцать лет назад в эти дни в Оше разбирали завалы и помогали людям, выжившим в трагических событиях. Огромную роль в ликвидации последствий столкновений в июне 2010 года сыграли волонтеры и представители неправительственных организаций. Они собирали и распределяли гумпомощь, предоставляли временное жилье, а позже принимали участие в восстановлении документов и даже помогали отстраивать разрушенные дома.

Журналисты 24.kg встретились и поговорили с активистами Оша, которые вместе с пострадавшими переживали те страшные дни. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197644/
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