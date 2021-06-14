Профсоюзы против увеличения размеров страховых взносов с 10 до 13 процентов от заработной платы работников. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

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Он напомнил, что депутаты предлагают снизить ставку соцотчислений от работодателей с 17,25 до 15,25 процента, а для работников, напротив, увеличить с 10 до 13 процентов от заработной платы. При этом надо понимать, что общее бремя нагрузки в любом случае ляжет на работодателей. Общий размер выплат составит 28,25 процента вместо действующих 27,25 процента.

«Инициаторы законопроекта предлагают изменить размеры ставок для совершенствования пенсионной системы. Возможно, это актуально и необходимо, но не за счет работников и не в сложившихся условиях. Сейчас, по данным Нацстаткома, за чертой бедности находится более 25 процентов кыргызстанцев. Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на рынок труда, занятость и уровень жизни населения. Из-за инфляции и падения курса нацвалюты снизилась реальная стоимость заработной платы. И ее дальнейшее снижение вследствие повышения ставок страховых взносов может привести не только к ухудшению социально-экономического положения трудящихся, но и к коллективным трудовым спорам и росту протестных настроений», — уверен Эльдар Таджибаев.

Он отметил, что законопроект требует проведения анализа регулятивного воздействия. Он напрямую направлен на регулирование предпринимательской деятельности, так как меняет ставки обязательных отчислений. Но этого не было сделано.

«Реформа пенсионного законодательства должна проводиться открыто, понятно, доступно, чтобы каждый работник понимал, куда идут его страховые взносы, как будет формироваться его пенсия и на что он может рассчитывать после выхода на заслуженный отдых. Для этого необходимо провести широкое общественное обсуждение предлагаемых изменений, провести круглые столы и конференции, распространить доступные разъяснения в формате видеоконтента», — заключил Эльдар Таджибаев.