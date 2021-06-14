COVID-19. Минздрав КР прогнозирует рост заболеваемости с началом турсезона

Как только начнется туристический сезон в Кыргызстане, заболеваемость коронавирусом станет еще выше. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, он предупреждал, что в июне-июле будет третья волна. «Она началась, но мы все контролируем. Как в прошлом году паники нет», — сказал чиновник.

Мы не можем сейчас ввести карантин: экономика наша не выдержит. И турсезон отменить не можем. Это тоже чревато большими экономическими потрясениями. Алымкадыр Бейшеналиев

«Мы обсуждаем ситуацию дважды в неделю в республиканском штабе. Меры принимаем. Подготовили стационары, медикаменты, средства индивидуальной защиты. Медики готовы», — добавил министр.

В Кыргызстане за последние сутки выявили 459 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Скончались девять человек.