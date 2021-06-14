В Кыргызстане за сутки выявили еще 459 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 178 случаев, Оше — 122, Чуйской области — 3, Ошской — 46, Таласской — 4, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 64, Баткенской — 21.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 110 тысяч 829 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.