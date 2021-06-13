Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

15-18 июня. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

14-18 июня. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

16 мая — 15 июня. Выставка Нарынкула Турпанова

Нарынкул Турпанов — корифей современного изобразительного искусства Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат международной премии имени Гапара Айтиева. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

1-30 июня. Выставка Александра Феля и Валерия Хазова

Художники представили свои лучшие работы в жанрах живописи и графики.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

16 июня. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

17 июня. Кинопремьеры

«Телохранитель жены киллера» (боевик). Жизнь здорово потрепала нервишки Майкла Брайса, так что с карьерой телохранителя он решил завязать. Психиатр посоветовал ему отправиться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом релакс-музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: Дариус Кинкейд, наемный киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей, и его супруга Соня — буйная дамочка далеко не робкого десятка.

«Толмен. Первый демон» (ужасы). Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.

«Лука» (мультфильм). Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.





17 июня. Концерт Игоря Христенко «Артист, который умеет все!!!» (Россия)

Популярный российский юморист, шутник и пародист покажет нашим зрителям свои самые взрывные номера, как старые, так и новые.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.