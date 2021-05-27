Горы Кыргызстана кисти Нарынкула Турпанова можно увидеть на выставке в Бишкеке

В «Галерее М» открылась персональная выставка заслуженного деятеля КР, лауреата премии имени Гапара Айтиева, живописца Нарынкула Турпанова.

«Для Турпанова горы — не только поэтика пространства, прекрасный живописный мотив, это родина, защищенное место, где дышится легко и свободно, где можно жить без крыши над головой. Горы — это гарант стабильности бытия, символ мужества, крепости, народного духа. В кыргызском изобразительном искусстве они воспеты многогранно. У Турпанова это целая эпопея, плод длительного пребывания в высокогорной среде и отточенного там эстетического чувства», — отметили организаторы выставки.

На многих работах изображены животные. Пасущиеся лошади помогают передать в пейзаже масштаб. Сразу видно, насколько величественны наши горы. Кроме того, животные добавляют картине еще и некую историю.

Нарынкул Турпанов, много и красочно изображающий горы, не ограничивается ими. Среди природы Кыргызстана немного странными, но совсем не чуждыми, выглядят его лондонские этюды.

Не ограничивается он и жанром живописи. На выставке представлены его скульптуры из металла.

Выставка продлится до 15 июня.