Горы Кыргызстана кисти Нарынкула Турпанова можно увидеть на выставке в Бишкеке

В «Галерее М» открылась персональная выставка заслуженного деятеля КР, лауреата премии имени Гапара Айтиева, живописца Нарынкула Турпанова.
«Для Турпанова горы — не только поэтика пространства, прекрасный живописный мотив, это родина, защищенное место, где дышится легко и свободно, где можно жить без крыши над головой. Горы — это гарант стабильности бытия, символ мужества, крепости, народного духа. В кыргызском изобразительном искусстве они воспеты многогранно. У Турпанова это целая эпопея, плод длительного пребывания в высокогорной среде и отточенного там эстетического чувства», — отметили организаторы выставки.
Нарынкул Турпанов, много и красочно изображающий горы, не ограничивается ими. Среди природы Кыргызстана немного странными, но совсем не чуждыми, выглядят его лондонские этюды.
Не ограничивается он и жанром живописи. На выставке представлены его скульптуры из металла.
Выставка продлится до 15 июня.