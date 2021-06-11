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Общество

Фермеры пожаловались на критическую нехватку поливной воды

Ситуация с поливной водой в этом году критическая. Об этом на брифинге сообщил представитель Ассоциации кукурузоводов Виталий Какштыкс.

«Проблем в этом году с водой очень много. На сегодня ситуация во всех айыл окмоту Кыргызстана критическая. Теперь надо брать на контроль каждый литр воды. Если мы сейчас не отольем кукурузу, свеклу, то нам нечем будет покрывать свои затраты и выращивать скот. Многие фермеры надеялись на хороший урожай, брали кредиты, вкладывали деньги», — рассказал Виталий Какштыкс.

Глава крупнейшего в Кыргызстане сельхозкооператива Рысбек Иманалиев отметил, что фермеры предугадывали ситуацию еще осенью прошлого года и просили Минсельхоз предпринять меры.

«Мы предвидели эту ситуацию еще осенью. Тогда было очень засушливо. Из-за этого многие крестьяне не смогли осенью вспахать свои земли. Это говорит о том, что все вещи, которые сейчас происходят, можно было предусмотреть. Мы тогда обращались в Минсельхоз, говорили, какая ситуация может сложиться. Сейчас не будем искать виновных. Здесь нужен системный подход», — заключил Рысбек Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197298/
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