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Общество

На площади Ала-Тоо в Бишкеке митинг. Требуют наказать Сооронбая Жээнбекова

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо митингуют участники общественного объединения «Кыргыз умуту».

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Фото Telegram. Митинг на площади Ала-Тоо

Девять человек вышли с требованиями привлечь к ответственности тех, кто допустил массовые беспорядки в столице 5 и 6 октября прошлого года. Они также задаются вопросом, кто ответит за смерть 19-летнего Умутбека Алтынбек уулу.

Протестующие просят власти наказать экс-президента Сооронбая Жээнбекова по всей строгости закона.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

Во время инцидента в Бишкеке пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197180/
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