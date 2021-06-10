На площади Ала-Тоо в Бишкеке митинг. Требуют наказать Сооронбая Жээнбекова

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо митингуют участники общественного объединения «Кыргыз умуту».

Фото Telegram. Митинг на площади Ала-Тоо

Девять человек вышли с требованиями привлечь к ответственности тех, кто допустил массовые беспорядки в столице 5 и 6 октября прошлого года. Они также задаются вопросом, кто ответит за смерть 19-летнего Умутбека Алтынбек уулу.

Протестующие просят власти наказать экс-президента Сооронбая Жээнбекова по всей строгости закона.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

Во время инцидента в Бишкеке пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.