13:54
USD 84.53
EUR 103.03
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке на ремонт закрывают еще один отрезок улицы Жукеева-Пудовкина

В Бишкеке на ремонт закрывают еще один отрезок улицы Жукеева-Пудовкина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня после 14.00 закроют участок от улицы Горького до Кулатова.

«Протяженность ремонтируемого отрезка — 300 метров. После ремонта ширина проезжей части составит 9 метров, также будут установлены ирригационные лотки и проложены тротуары», — отметили в мэрии.

Альтернативными улицами для проезда будут 7 Апреля и Абдрахманова.

Ранее в мэрии сообщили о закрытии участка от улицы Горького до улицы Медерова.

Ремонт дороги проводится в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети за счет гранта КНР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197147/
просмотров: 690
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дороги на некоторых улицах Бишкека закончат с опозданием
В Бишкеке на трех улицах начат ремонт дорог. Проезд на них ограничен
Ремонт дорог в Бишкеке. Горожане сопротивляются, мэрия выжидает
Продление улицы Кулатова в Бишкеке. Проект прошел госэкспертизу и согласование
Улукбек Марипов в Бишкеке заложил капсулу на месте строительства новой школы
Жители микрорайона «Юг-2» Бишкека недовольны решением продлить улицу Кулатова
На улице Токтоналиева разрушаются арычные лотки. Их меняли около двух лет назад
С 25 апреля еще на восьми улицах в Бишкеке начнется ремонт дорог
Автомобилисты просят заасфальтировать яму на улице Шопокова
В Бишкеке после ремонта открыли для проезда улицу Шевченко
Популярные новости
Внутренние войска. Бездарное руководство и&nbsp;раздетые солдаты Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое&nbsp;&mdash; адвокат Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
10 июня, четверг
13:52
Дело «Кумтора». Ширин Айтматову вызывали на допрос в ГКНБ, потом отпустили Дело «Кумтора». Ширин Айтматову вызывали на допрос в ГК...
13:48
Повторные выборы. Число партий, желающих баллотироваться, увеличивается
13:47
Повторные выборы. ТИК просит партии поторопиться с внесением залога
13:23
Театр «Учур» принял участие в XV Международном фестивале «Науруз»
12:53
Бишкектеплоэнерго проводит гидроиспытания на теплотрассах и в котельных