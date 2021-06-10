В Бишкеке на ремонт закрывают еще один отрезок улицы Жукеева-Пудовкина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, сегодня после 14.00 закроют участок от улицы Горького до Кулатова.
«Протяженность ремонтируемого отрезка — 300 метров. После ремонта ширина проезжей части составит 9 метров, также будут установлены ирригационные лотки и проложены тротуары», — отметили в мэрии.
Альтернативными улицами для проезда будут 7 Апреля и Абдрахманова.
Ранее в мэрии сообщили о закрытии участка от улицы Горького до улицы Медерова.
Ремонт дороги проводится в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети за счет гранта КНР.