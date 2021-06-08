В Бишкеке на ремонт закрыта улица Жукеева-Пудовкина

В Бишкеке на ремонт закрыт отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от улицы Горького до улицы Медерова. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, после реконструкции ширина проезжей части дороги составит 9 метров, общая протяженность ремонтируемого участка — 1 тысяча 900 метров. На улице уложат новое дорожное полотно и построят тротуары.

В планах отремонтировать участок от улицы Ахунбаева до Кулатова. Ремонт на других участках дороги начнется в течение 10 дней.

В мэрии отметили, что ремонт проводится в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет гранта КНР.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. В столице на ремонт закрыта улица Жукеева-Пудовкина

Муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.

Альтернативными улицами для проезда являются улицы 7 Апреля, Юнусалиева, Абдрахманова и Панфилова.