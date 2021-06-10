COVID-19. Минздравсоцразвития утвердило форму сертификата о получении вакцины

Министерство здравоохранения и социального развития утвердило форму сертификата, который удостоверяет получение вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом говорится в совместном приказе о механизмах реализации Алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от 8 июня 2021 года.

Сертификат содержит информацию о наименовании вакцины и дате ее получения, а также QR-код для проверки.

Фото с сайта Минздравсоцразвития. Сертификат о прохождении вакцинации

Документ о получении прививки может быть использован при регистрации на посадку из зарубежных стран, а также пересечении границы автотранспортом (в случае признания Кыргызстаном в установленном законом порядке или на взаимных принципах с зарубежными странами).

Сертификат можно получить с помощью ГПЭУ «Тундук» или через реестр вакцинированных лиц.