Поля засыхают без воды. В Бишкеке митингуют фермеры Чуйской области

В Бишкеке возле Дома правительства проходит митинг фермеров из Чуйской области.

Около 50 человек просят власти решить проблему с поливной водой.

«Наши поля в Новопокровке страдают от засухи. Уже два месяца нет воды. На моей земле растет малина, она практически высохла. Нам только обещают решить проблемы, но по факту ничего не делают. Поэтому вышли к Дому правительства в надежде на то, что нас услышат чиновники», — говорят участники акции протеста.

Они также опасаются того, что их урожай погибнет и зимний период придется переживать с трудом.