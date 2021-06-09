Бишкектеплоэнерго отключит 110 частных домов из-за изношенного оборудования

Бишкектеплоэнерго отключит от теплоснабжения 110 частных домов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, решение принято в связи с увеличением нагрузок на котельное оборудование и тепловые сети, а также с ухудшением их технического состояния и эксплуатационных возможностей.

Изначально предприятие планировало прекратить подачу тепловой энергии 151 дому, в том числе 110 частным и 41 дому барачного типа (152 квартиры). Но после обращения граждан принято решение оставить в системе централизованного теплоснабжения барачные дома, так как большинство из них являются многоквартирными и не имеют технических возможностей переоборудования систем теплоснабжения.

Оставшиеся 110 частных жилых домов будут отключены от систем теплоснабжения.

В мэрии добавили, что из городского бюджета выделяются субсидии на возмещение разницы между тарифом на тепловую энергию (1 тысяча 134,76 сома/Гкал) и себестоимостью тепловой энергии (в пределах 4 тысяч 400 сомов/Гкал), отпускаемой населению.

При отключении 151 дома снижение дотаций и экономия городского бюджета составили бы 9,6 миллиона сомов в год, 110 домов — 6 миллионов 572 тысячи 20 сомов.

В муниципалитете отметили, что из-за повсеместного удорожания материалов, последующая реконструкция котельного оборудования, а также замена устаревших теплосетей становится финансово затратным мероприятием.

Сегодня необходимо принятие кардинальных мер для предотвращения более серьезных последствий. У частных жилых домов имеются технические возможности переоборудования систем отопления под другие источники теплоснабжения. Мэрия Бишкека

В то же время в муниципалитете сообщили о подготовке Бишкектеплоэнерго к отопительному периоду котельной «Орто-Сай». «Специалисты отремонтируют насосы отопления, электродвигатели, запорную арматуру и контрольно-измерительные приборы котлов», — отметили в мэрии.

КП «Бишкектеплоэнерго» обеспечивает теплоснабжением 605 жилых домов, 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятием обслуживается западная часть города: микрорайон «Джал», «Газгородок», «Военный городок» и жилгородок «Совмин».



Напомним, ранее читательница сообщила, что жители нескольких домов Пишпека могут остаться без горячей воды и отопления.