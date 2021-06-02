В Бишкеке жители нескольких домов могут остаться без горячей воды и отопления

Жители нескольких домов Пишпека могут остаться без горячей воды и отопления. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, речь идет о двухэтажных и одноэтажных домах возле Железнодорожной больницы.

«Нам принесли уведомление от Бишкектеплоэнерго, что наши дома отключат от котельной. Тогда мы останемся без горячей воды и отопления. При этом в документе указано, что решение принято в связи с увеличением нагрузок на котельное оборудование и тепловые сети, а также с ухудшением их технического состояния и эксплуатационных возможностей. Но при этом рядом с нами строят три многоэтажных дома», — сказала она.

Фото читателя 24.kg. Уведомление о расторжении договора

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