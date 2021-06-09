Для этнических кыргызов хотят упростить процедуру регистрации

Министерство юстиции предлагает упростить для этнических кыргызов процедуру регистрации. Проект закона выставлен на общественное обсуждение.

Уточняется, что для осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике иностранные граждане или лица без гражданства должны иметь разрешение на работу, за исключением тех, кто получил статус соотечественника с иностранным гражданством. Последние с момента пересечения государственной границы КР обязаны в течение 90 рабочих дней зарегистрироваться по месту пребывания.

Этнические кыргызы, прибывшие в Кыргызстан, регистрируются по юридическому адресу, там, где проживают.

Находящиеся в Кыргызской Республике иностранный гражданин или лицо без гражданства могут ходатайствовать о продлении визы, вида на жительство и разрешения на работу.

Иностранные граждане или лица без гражданства обязаны покинуть страну по истечении срока действия визы, регистрации, вида на жительство. На этничнеских кыргызов это правило не распространяется.