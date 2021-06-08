В соцсетях и мессенджерах просят деньги от имени мэрии. Это мошенники

В соцсетях и мессенджерах просят деньги от имени мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, к ним поступил сигнал, что горожанам, руководителям образовательных организаций в соцсетях и мессенджерах поступают сообщения от якобы руководителей мэрии Бишкека с просьбой перевести денежные средства под различным предлогом (приобретение техники, оказание гуманитарной помощи и другое).

Мэрия Бишкека никогда не занимается подобным сбором средств. Руководители и сотрудники городских служб работают строго в рамках законодательства. Никто из сотрудников столичного муниципалитета не будет писать подобные личные сообщения.

В мэрии просят горожан быть бдительными. В случае фактов мошенничества просят срочно обращаться в милицию по номеру 102 или в сектор по противодействию коррупции мэрии по номеру 031260775.