Бывший президент Алмазбек Атамбаев нуждается в срочной госпитализации. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, у подзащитного предынфарктное состояние, также обострились старые болезни. В частности усилились боли в области спины. Однако судебно-медицинская экспертиза, назначенная судом еще месяц назад, не завершена до сих пор.

Как отметил Замир Жоошев, копия истории болезни на 148 листах передана судьям. Юрист уточнил, что экспертиза назначена.

«Алмазбек Атамбаев нуждается в комплексном лечении. Получить его в условиях колонии он не может. Мы неоднократно ходатайствовали об изменении санкции на домашний арест, чтобы он был госпитализирован. Но нам отказывали», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов.