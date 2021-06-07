В Бишкеке временно приостановили работу вечерние прививочные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, решение принято в связи с завершением вакцинации первой партией вакцин.

«Остался лишь один вечерний прививочный пункт в городской поликлинике студентов, с режимом работы с 15.00 до 23.00», — отметили в мэрии.

В Бишкеке развернуты 24 временных прививочных пункта. Они работают с 8.00 до 17.00. Вакцинация «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») проводится в ОЦСМ Октябрьского района, ЦСМ № 2, 7, 8.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики на сегодня в Бишкеке привиты 21 тысяча 135 человек, в том числе второй дозой — 13 тысяч 41 человек.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии «Вакцинация»: 0312313297, а также по телефонам отдела иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0708521710, 0312546521 и 0312546104.