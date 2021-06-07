Полено вместо дерева. Когда в Бишкеке прекратят варварскую обрезку

Состояние зеленых насаждений в Бишкеке удручающее. Взрослый зеленый фонд продолжают вырубать в угоду различным целям, а молодые саженцы приживаются с трудом. Спасительной тени в жару с каждым годом все меньше. А между тем спасти и продлить дереву жизнь, по словам специалистов, можно при помощи правильной обрезки.

Быстро, но неправильно

Активную вырубку многолетних насаждений в столице начали после запуска повсеместного ремонта дорог и нескольких несчастных случаев, когда деревья придавили людей и машины. Несколько дней назад по улице Фучика из-за сильного ветра огромное дерево упало на проезжающий микроавтобус. К счастью, никто не пострадал.

Максимальную обрезку в муниципалитете зачастую объясняют устранением опасности. Нередко от дерева с раскидистой кроной остается один голый ствол. Со временем спилят и его, заявляют в Бишкекзеленхозе. Сразу же убрать даже аварийное дерево без документов нельзя. Подготовка заключения и акта на снос — дело небыстрое. Иногда это длится очень долго, иначе как объяснить годами стоящие одинокие пни?

Или сотрудники муниципального предприятия надеются на появление шаровидной кроны? Такая обрезка уместна только на разделительных полосах дорожного движения и должна проводиться ежегодно. Причем таппингуют деревья только в молодом возрасте. На проспекте Жибек Жолу есть такие посадки ясеня. Раньше их «подстригали» ежегодно. Сейчас запустили.

Аккуратные шарики деревьев носят чисто декоративный характер. Они не сформируют ни тени, ни микроклимата города.

В городской среде, по словам экологов, деревья обязательно должны обрезаться. Для этого применяют формирующую и прореживающую обрезку.

«Так как у нас многие деревья запущены и не были обрезаны в свое время должным образом, для того чтобы предотвратить их падение, делают глубокую омолаживающую обрезку. На самом деле не существует такого понятия для городских деревьев. Этот термин взят из садоводства, когда делают глубокую обрезку плодовым, чтобы стимулировать их урожайность. Для крупных деревьев в городе такая обрезка недопустима», — пояснил 24.kg исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

Голые пни, стволы теряют свой иммунный статус, они уже не могут сопротивляться грибкам, бактериям и становятся местом размножения вредителей.

Бесполезна в этом случае и обработка срезов садовым варом, дерево начинает гнить изнутри, в нем заводятся короеды. В наших условиях это жук-усач.

«С одной стороны, после глубокой обрезки как бы предотвратили падение дерева, но с другой — оно все равно рано или поздно упадет. Даже если у него хватит сил отрастить новые ветви — так называемые водяные побеги, то они являются приростом от коры, не закрепленные должным образом к стволу и при небольшом ветре или снеге обязательно упадут. Что тоже травмоопасно. Поэтому глубокая обрезка никак не решает проблему опасности падения дерева. А в некоторых случаях может только усилить риски», — подчеркнул эколог.

Делают в Бишкеке и так называемое вытягивание кроны, когда нижние ветки спиливают, оставляя одну макушку. «Очень просто и быстро, но пользы никакой. Смотрится безобразно. Плюс увеличивается рычаг сопротивления ветру. Такое дерево может просто переломиться на середине ствола. Если вы пройдете по улице Анкара от Чолпон-Атинской в сторону Ауэзова, то не спрячетесь в тени деревьев. Теперь тень не на тротуаре, а за его пределами, поскольку крона осталась очень высоко», — посетовал Дмитрий Ветошкин.

Чтобы не падали и не убивали

Чтобы дерево прослужило долго, необходимо сделать несколько обрезок. Первую, формирующую, — на второй-третий год после посадки. «Ранее высаженные саженцы срочно пора обрезать, в этом году, думаю, будет уже критический срок, — считает Дмитрий Ветошкин. — Молодые деревца сейчас напоминают «ершики». Вся сила корней уходит на их содержание. Нужно выстричь все мелкие скелетные ветви, оставив от пяти до десяти основных ветвей. Иначе корни не смогут обеспечить полноценную крону. В ходе роста дерева проводят прореживающую обрезку на 10-й, 20-й, 30-й и 50-й годы».

Деревья в городе в основном высажены в 1950-х годах, максимальную прореживающую обрезку нужно было делать в 1990-е, в 2000-е. «Стране было совершенно не до деревьев, их запустили до аварийного состояния. Но еще не поздно», — уверен исполнительный директор ОФ.

Прореживающая обрезка, по его словам, непрофессиональным глазом даже не видна. Такое дерево может сопротивляться порывам ветра и уже не упадет, а самое главное, оно сохраняет свою естественную крону и внешний естественный вид. При этом площадь его тени не уменьшается.

Срок службы дерева после такой обрезки в среднем продлевается на 20-30 лет.

Всему виной нехватка денег?

Неправильная обрезка, по словам Дмитрия Ветошкина, производится по нескольким причинам. Во-первых, из-за мизерных ставок. По словам мастеров Бишкекзеленхоза, стоимость зависит от размеров растения и составляет от 56 сомов и выше. За такие деньги можно действительно только подъехать и спилить бензопилой крону дерева, особо не разбираясь.

Вторая причина административно-процедурная. Чтобы снести аварийное дерево, нужно составить акт, который должны подписать несколько структур, в том числе райадминистрация, МТУ, Чуй-Бишкекское территориальное управление.

«Процедура непростая, и она действительно нужна, чтобы сохранить деревья от несанкционированной вырубки. Но у муниципалитета очень много работы, сотрудники просто не успевают, поэтому проще отпилить дереву «голову» и оставить один пень. На эту процедуру акт не нужен. Формальности соблюдены, но дерево уничтожено, и вместо него появляется еще один очаг инфекции. Город обезображивается», — отметил Дмитрий Ветошкин.

Чтобы заменить одно крупное дерево и компенсировать тень и биомассу, необходимо высадить более 30 саженцев. Дешевле провести правильную обрезку, которая в среднем на нашем рынке стоит 3 тысячи сомов за дерево.

Защити свое дерево

Члены экологического совета при мэрии Бишкека разрабатывают инструкцию по обрезке городских деревьев. Документ следует утвердить на уровне горкенеша. Сотрудники ОФ «Инициатива Арча» предлагают пересмотреть и разграничить ставки на формирующую обрезку молодых деревьев, прореживающую обрезку взрослых насаждений и санитарную обрезку крупных деревьев. Обрезку взрослых деревьев нужно довести хотя бы до 2 тысяч сомов, считают они.

«Это хорошая цена, саженец в среднем стоит 1 тысячу сомов. Если мы потратим 2 тысячи, а дерево будет жить после этого еще 30 лет, то это гораздо эффективнее, нежели высадить два новых деревца», — заметил Дмитрий Ветошкин.

Он призвал горожан не оставаться в стороне. «Очень часто люди возмущаются, когда деревья уже спилили. Мы смотрим документы, и в 80 процентах случаев это была заявка от самих жителей. Кому-то дерево дом затеняет, кому-то на парковке мешает. Сама бригада «Зеленхоза» к вам во двор не приедет. Его подведомственные деревья — от дорожного полотна до тротуара, все остальное относится к зданиям, МТУ, ТСЖ», — подчеркнул руководитель ОФ «Инициатива Арча».

«Если дерево вам реально дорого и вы хотите его сохранить, не оставайтесь в стороне, если приехала бригада МП «Бишкекзеленхоз». Если нет причин для обрезки, потребуйте акт или узнайте, на основании какой заявки производится обрезка или снос. В конструктивном диалоге покажите бригаде, что пилить, а что не трогать. С вышки им не всегда видно, каким дерево станет после обрезки. Регулируйте процесс, иначе они будут делать так, как им удобно», — посоветовал он.