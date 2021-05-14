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Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Деревья возле МВД срубили из-за реконструкции здания ведомства

Здоровые деревья возле МВД срубили из-за реконструкции здания ведомства и прилегающей к нему территории. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, снос деревьев задокументирован, есть соответствующий акт.

Ранее пользователи соцсетей возмутились вырубкой трех деревьев возле Министерства внутренних дел. «Пока весь город спал, эти деревья спилили, а чтобы горожане не догадались, сразу увезли не только стволы, но даже мелкие сучья, и все тщательно подмели», — пишут в Twitter.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193952/
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