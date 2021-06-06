Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, благотворительные ярмарки и выставки

8-11 июня. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

8-11 июня. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

16 мая — 15 июня. Выставка Нарынкула Турпанова

Нарынкул Турпанов — корифей современного изобразительного искусства Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат международной премии имени Гапара Айтиева. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

1-30 июня. Выставка Александра Феля и Валерия Хазова

Художники представили свои лучшие работы в жанрах живописи и графики.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

9 июня. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

9 июня. Благотворительная арт-ярмарка

Вы сможете приобрести объекты искусства (картины, фотографии, открытки, стикеры и многое другое), публикации про современное искусство Кыргызстана за очень приемлемую цену, а также полезные закуски себе домой.

Бар Save The Ales, 17.00-23.00.

9 июня. Благотворительная ярмарка

10 процентов от выручки передадут Общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

10 июня. Концерт Стаса Пьехи (Россия)

Артист обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы, как своеобразное подведение итогов 15-летнего творческого пути. Концерт должен был состояться в мае, однако из-за болезни артиста его перенесли.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

10 июня. Кинопремьеры

«Ограбление по-джентльменски» (боевик). После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков.

«Заклятие 3: По воле дьявола» (ужасы). Леденящая кровь история ужасающего убийства, которая поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они ни разу не видели за свою практику — впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном.

«Красный призрак» (триллер). Зима 1941 года. Выходя из «Вяземского котла» — немецкого окружения в районе города Вязьма — небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Передышки не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут в этих местах таинственного «Красного призрака». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков.

«Байкал. Удивительное приключение Юмы» (семейный). Появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма. Ей придется в одиночку совершить далекое путешествие на неведомые Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений. Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели?

11 июня. Музыкальные вечера

В филиале на улице Токомбаева вас ждет рок, а на Раззакова — джаз. Кроме того, на Исанова состоится вечер настольных игр. Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж», 20.00.