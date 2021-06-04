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Общество

Велосипедистов просят не кататься в парках, при этом в них есть сервис проката

Согласно правилам, велосипедисты не должны заезжать в парки, потому что они предназначены для пеших прогулок. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, в нее дважды врезались велосипедисты, когда она шла по тротуарам в парках. «Мы готовим плакаты, что въезд запрещен», — сказала Калича Умуралиева.

При этом в столичных зонах отдыха работают пункты проката велосипедов. По словам руководителя предприятия, их аренда является большой проблемой для «Городских парков».

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«Раньше во всех парках был прокат велосипедов. Был бесконтрольным. Они ничего не платили. Когда меня назначили, изучили этот вопрос, попытались отрегулировать так, чтобы прокат не мешал пешеходам, и вывели его в угловые части, где мало людей. Но, к сожалению, в центральной части парка «Ынтымак» есть прокат — это стихийная служба, они не уважают ни власть, ни законы. «Я буду стоять, и все, я революцию 5 октября делал», — говорят. Мы не можем совладать, даже милицию вызывали, но она говорит, что это не их функции», — отметила Калича Умуралиева.

Глава предприятия добавила, что победить стихийную торговлю крайне тяжело. «Мы сделали схемы, где можно стоять торговым точкам. Однако людей, желающих вести бизнес в парках, становится с каждым днем больше. Но я же не могу превратить зоны отдыха в Ошский базар. Наши действия во многих случаях вызывают сопротивление со стороны торговцев, на меня пришло два представления из прокуратуры, что нам нельзя заключать договоры. Хотя в нашем уставе прописано, что «Городские парки» — муниципальное предприятие и должно зарабатывать. Сейчас миллионы падают в бюджет, а раньше они оседали в чьих-то карманах. Возможно, что это кому-то не нравится», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196413/
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