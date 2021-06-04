Велосипедистов просят не кататься в парках, при этом в них есть сервис проката

Согласно правилам, велосипедисты не должны заезжать в парки, потому что они предназначены для пеших прогулок. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.
По ее словам, в нее дважды врезались велосипедисты, когда она шла по тротуарам в парках. «Мы готовим плакаты, что въезд запрещен», — сказала Калича Умуралиева.
При этом в столичных зонах отдыха работают пункты проката велосипедов. По словам руководителя предприятия, их аренда является большой проблемой для «Городских парков».
«Раньше во всех парках был прокат велосипедов. Был бесконтрольным. Они ничего не платили. Когда меня назначили, изучили этот вопрос, попытались отрегулировать так, чтобы прокат не мешал пешеходам, и вывели его в угловые части, где мало людей. Но, к сожалению, в центральной части парка «Ынтымак» есть прокат — это стихийная служба, они не уважают ни власть, ни законы. «Я буду стоять, и все, я революцию 5 октября делал», — говорят. Мы не можем совладать, даже милицию вызывали, но она говорит, что это не их функции», — отметила Калича Умуралиева.
Глава предприятия добавила, что победить стихийную торговлю крайне тяжело. «Мы сделали схемы, где можно стоять торговым точкам. Однако людей, желающих вести бизнес в парках, становится с каждым днем больше. Но я же не могу превратить зоны отдыха в Ошский базар. Наши действия во многих случаях вызывают сопротивление со стороны торговцев, на меня пришло два представления из прокуратуры, что нам нельзя заключать договоры. Хотя в нашем уставе прописано, что «Городские парки» — муниципальное предприятие и должно зарабатывать. Сейчас миллионы падают в бюджет, а раньше они оседали в чьих-то карманах. Возможно, что это кому-то не нравится», — отметила она.