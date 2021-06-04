Чолпон Асанакунова: В Бишкеке велодорожек нет

Велодорожки должны выполнять транспортную функцию, а не прогулочную. Об этом на пресс-конференции сообщила сооснователь ОО «Велосообщество» Чолпон Асанакунова.

«Их необходимо правильно проектировать. То, что делает мэрия в Бишкеке, это не велодорожки, а велополосы. Они просто нарисованы краской, и зачастую по ним ходят пешеходы. Более того, они начинаются ниоткуда и заканчиваются нигде. Непонятно, как проезжать перекрестки. Если как транспортное средство, то велосипедист не должен спешиваться, а если как пешеход — то должен», — отметила она.

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Чолпон Асанакунова добавила, что хотелось бы, чтобы у города появилась транспортная политика, где в приоритете будут пешеходы, велосипедисты.

С ней согласилась основательница гражданской инициативы Peshcom Рада Валентина кызы. «Для этого надо, чтобы люди, принимающие решение, пересели на велосипеды, маршрутки. Сейчас в городе количество машин в 10 раз больше, чем он может вместить. Наша инициатива ратует, чтобы в Бишкеке удобно было всем, но пока приоритет горвластей сдвинут в сторону дорог», — отметила она.