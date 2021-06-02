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Общество

Стратегию развития туризма до 2030 года разработали в Кыргызстане

Проект стратегии развития туризма на 2021-2030 годы разработали в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили в департаменте туризма при Минэкономики.

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По их данным, документ находится на согласовании. «Наша основная задача, согласно стратегии развития страны на 2018-2040 годы, — развитие устойчивого туризма. В первую очередь мы должны думать о том, как передать потомкам экологически чистую и безопасную страну. При развитии сферы туризма, как важного сектора экономики, мы просто обязаны не нарушать права будущего поколения», — сказала замдиректора департамента Кыял Кенжематова.

Она добавила, что очень много мероприятий направлено на развитие зеленого туризма, внедрение зеленых технологий. К развитию сектора подключаются банки и партнеры.

Накануне президент Ассоциации туроператоров Сергей Глуховеров заявил, что у Кыргызстана хорошие шансы увеличить поток туристов после пандемии коронавируса. Однако многие страны не выпускают своих граждан в путешествие, в некоторых государствах до сих пор локдауны. Из-за ситуации в мире потока культурных туристов к нам в этом году не ожидается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196078/
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