COVID-19. Из-за ситуации в мире потока туристов в Кыргызстан не ожидается

У Кыргызстана хорошие шансы увеличить поток туристов после пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации туроператоров Сергей Глуховеров.

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По его словам, иностранных гостей в нашей стране привлекают горы.

«Надеемся, что турпоток увеличится. Но сейчас главная проблема — как дожить до этого времени. Как бы мы ни старались давать активную рекламу о Кыргызстане, ситуация не меняется. Многие страны не выпускают своих граждан в путешествие, в некоторых государствах до сих пор локдауны. Из-за ситуации в мире потока культурных туристов к нам в этом году не ожидается», — рассказал он.

Отмечается, что иссык-кульские отели и гостевые дома смогут выжить за счет того, что увеличены рейсы в Тамчи из разных регионов России. Что касается отдаленных регионов, то прогнозы неутешительные.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут посетить Кыргызстан.