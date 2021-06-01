COVID-19. Из-за ситуации в мире потока туристов в Кыргызстан не ожидается

У Кыргызстана хорошие шансы увеличить поток туристов после пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации туроператоров Сергей Глуховеров.
По его словам, иностранных гостей в нашей стране привлекают горы.
«Надеемся, что турпоток увеличится. Но сейчас главная проблема — как дожить до этого времени. Как бы мы ни старались давать активную рекламу о Кыргызстане, ситуация не меняется. Многие страны не выпускают своих граждан в путешествие, в некоторых государствах до сих пор локдауны. Из-за ситуации в мире потока культурных туристов к нам в этом году не ожидается», — рассказал он.
Отмечается, что иссык-кульские отели и гостевые дома смогут выжить за счет того, что увеличены рейсы в Тамчи из разных регионов России. Что касается отдаленных регионов, то прогнозы неутешительные.
Ранее сообщалось, что иностранные туристы, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут посетить Кыргызстан.