12:36
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Из-за ситуации в мире потока туристов в Кыргызстан не ожидается

У Кыргызстана хорошие шансы увеличить поток туристов после пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации туроператоров Сергей Глуховеров.

Читайте по теме
На Иссык-Куле и в городе Ош построят сервисные центры для туристов

По его словам, иностранных гостей в нашей стране привлекают горы.

«Надеемся, что турпоток увеличится. Но сейчас главная проблема — как дожить до этого времени. Как бы мы ни старались давать активную рекламу о Кыргызстане, ситуация не меняется. Многие страны не выпускают своих граждан в путешествие, в некоторых государствах до сих пор локдауны. Из-за ситуации в мире потока культурных туристов к нам в этом году не ожидается», — рассказал он.

Отмечается, что иссык-кульские отели и гостевые дома смогут выжить за счет того, что увеличены рейсы в Тамчи из разных регионов России. Что касается отдаленных регионов, то прогнозы неутешительные.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут посетить Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195924/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 170,5 миллиона, умерли более 3,5 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 392 человека, 515 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
В КР выявили 382 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 105 111
Только вакцинированные туристы смогут приехать в Кыргызстан в этом сезоне
Ученые прогнозируют COVID-26 и COVID-32, если не выяснить происхождение COVID-19
COVID-19. В ЦГСЭН напомнили, как защититься от заражения
Третья волна COVID-19. Рост смертей и сложности с вакцинами
В госрезиденции аконит уже не варят. Новое место глава Минздрава называть боится
Популярные новости
Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Гаражная распродажа прошла в&nbsp;Бишкеке. Что продавали и&nbsp;покупали Гаражная распродажа прошла в Бишкеке. Что продавали и покупали
Бизнес
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда «‎Бай-Тушум» будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Продукция известных кыргызстанских брендов появится в&nbsp;Китае Продукция известных кыргызстанских брендов появится в Китае
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
1 июня, вторник
12:07
Жениша Молдокматова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 6 июля Жениша Молдокматова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 6 июля...
12:06
Дело «Кумтора». На что жалуются арестанты, рассказал глава НЦПП
12:04
COVID-19 в мире. Заразились более 170,5 миллиона, умерли более 3,5 миллиона
12:00
Дети-«невидимки», или Как выживают в Кыргызстане без документов
11:45
COVID-19. Из-за ситуации в мире потока туристов в Кыргызстан не ожидается