В микрорайоне № 6 Бишкека открыли новый сквер

В микрорайоне № 6, на пересечении улиц Сухэ-Батора и Юнусалиева, открыли новый сквер. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, благоустройством новой зоны отдыха занимались сотрудники Бишкекасфальтсервиса, Бишкекзеленхоза и активный горожанин: установлены ирригационные лотки, тротуарные и дорожные бордюры, уложен асфальт, высажены 26 деревьев катальпы и другие.

Житель 7-го микрорайона Нариман Кыбраев установил 25 скамеек, опоры наружного освещения, урны, систему автополива, брусчатку, арыки, бордюры. Также проведен бесплатный Wi-Fi, посажены 50 крупномеров и семь хвойных деревьев, цветы. Мэрия поблагодарила горожанина за помощь в организации новой зоны отдыха.

«Ранее на этом участке были павильоны. Объекты облегченного типа перенесли в другое место, муниципалитет не оставил предпринимателей без источника доходов. По договору арендатор дает согласие (гарантийное обязательство) о добровольном освобождении земельного участка при реализации городских проектов», — отметили в мэрии.