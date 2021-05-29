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Общество
Сюжет: COVID-19

В Индии начали поклоняться богине коронавируса

На юге Индии начали поклоняться богине коронавируса на фоне бушующей пандемии и неуклонно растущего числа зараженных COVID-19. Об этом сообщает AFP.

По его данным, храм, посвященный Короне Дэви (богине коронавируса), появился недалеко от южно-индийского Коимбатура.

Храм закрыт для прихожан, но сюда каждый день приходят священники. Они молятся, оставляют подношения в виде еды, омывают статуи водой и молоком. Взамен просят остановить болезнь и облегчить ее последствия.

Управляющий храмом говорит, что идея поклонения болезнетворным вирусам в форме богини существует уже много лет, и он верит, что молитвы помогут облегчить ситуацию.

Число зараженных COVID-19 в Индии растет с середины февраля из-за распространения новой разновидности коронавируса. По количеству летальных исходов страна вышла на третье место в мире.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195612/
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