Наконец-то каникулы. Куда отправить ребенка отдыхать?

Завершился учебный год, и начались долгожданные летние каникулы. Куда отправить отдыхать свое чадо — главный вопрос, на который хотят знать ответ родители. Летний детский лагерь самое подходящее место, ведь там всегда весело, шумно, в общем все условия, чтобы резвиться и отдыхать.

24.kg публикует список мест отдыха для детей.

Каникулы на озере

Если вы хотите отправить ребенка бегать по горячему песку и купаться в озере, детские лагеря на Иссык-Куле — то что надо.

1 Дзержинец Дзержинец

Детский лагерь расположен в селе Чок Тал. Контактные телефоны: 0550545094; 0707545094.

Стоимость путевки: 7 тысяч сомов. В нее включены: проживание, четырехразовое питание, развлечения, дискотека по вечерам. За проезд нужно платить отдельно, он стоит 500 сомов.

Первый поток в «Дзержинец» прибывает 25 июня.

В лагерь принимают детей с 7 до 16 лет.

Фото из интернета. Детский лагерь «Дзержинец»

2 Jetigen Jetigen

Детский лагерь расположен в селе Бостери, рядом с центром отдыха Алматы. Контактный телефон: 0557787700.

Стоимость путевки: первые три потока 17 тысяч сомов, последний — 14 тысяч сомов.

В сумму входят: транспорт с сопровождением УОБДД, проживание и пятиразовое питание. Детей ждет авторская программа развлечений, в числе которой квест-игра, мастер-классы, лечебные мероприятия. На территории лагеря есть различные студии.

Первый поток прибывает в лагерь 13 июля. Всего за лето их будет четыре, последний заканчивается 24 августа.

Фото из интернета. Детский лагерь Jetigen

3 American school American school

Лагерь находится в селе Тамчи. Контактный телефон: 0500908459.

Стоимость путевки: от 10 до 11 тысяч сомов в зависимости от потока.

В эту цену входит: четырехразовое питание, причем дети сами выбирают, что они хотят есть. Сюда же включен транспорт в обе стороны, две турпоездки, поездки на теплоходе и другие развлечения.

В лагере могут отдыхать дети от 7 до 17 лет. Один поток рассчитан на 10 дней, последняя дата заезда — 7 августа.

После лагеря дети могут получить месячный курс обучения английскому языку бесплатно.

Фото из интернета. Детский лагерь American School

4 «Ден-соолук» «Ден-соолук»

Лагерь расположен в селе Бактуу-Долонотуу. Контактный телефон: 0777179659.

Стоимость путевки: 6,5 тысячи сомов. Сюда входят развлечения и четырехразовое питание. Дорогу родители оплачивают отдельно. Поток длится 12 дней.

Детский лагерь начнет принимать детей с 5 июля по 28 августа.

Фото из интернета. Детский лагерь «Ден-соолук»

5 Жалын Жалын

Лагерь расположен в селе Сары-Ой. Контактный номер: 0550560540.

Стоимость путевки: 8 тысяч 400 сомов.

В нее входит: проезд в обе стороны, пятиразовое питание. Каждый день в лагере проводятся конкурсы, спартакиады.

Первый поток в этом лагере начнется 15 июня. Лагерь работает до конца августа.

Фото из интернета. Детский лагерь «Жалын»

Отдых в Бишкеке и окрестностях

Для тех, кто не хочет отпускать детей далеко от дома, есть детские лагеря в столице.

6 Instudy Instudy

Адрес: Бишкек, улица Усенбаева, 44. Контактный телефон: 0554257777.

Стоимость: 1,5 тысячи сомов в неделю.

В стоимость включены: ментальная арифметика, занятия с психологом, индивидуальные занятия. Ребенка можно оставить на полдня, рабочий день длится с 9.30 до 13.30.

В лагерь могут попасть дети от 6 до 12 лет.

Набор начинается с 31 мая.

7 Зайка-Знайка Зайка-Знайка

Лагерь расположен по адресу: Оренбургская, 17, пересекает улица Горького. Контактный телефон: 0558800810.

Лагерь работает с 7.30 до 18.30. Стоимость: 6 тысяч 500 сомов.

В стоимость входят: обучение, четырехразовое питание, развлекательная программа. Например, детей вывозят на пикник, поездка на страусиную ферму. В лагерь приглашают аниматоров, клоунов, на территории расположен бассейн.

Работает лагерь с 1 июня.

8 Bilimkana Camp Bilimkana Camp

Лагерь расположен в селе Шабдан-Ата Кеминского района Чуйской области. Контактный телефон: 0555630022.

Стоимость путевки: первый поток 12 тысяч сомов за десять дней, со второго по пятый потоки — 15 тысяч сомов. Стоимость путевки шестого потока — 12 тысяч сомов.

В стоимость включены: пятиразовое питание, проживание, поездки в горы, бассейн, поход на озеро Жашыл-Кол.

Лагерь начинает свою работу 9 июня.

Отдых под вопросом

Некоторые детские лагеря, расположенные за городом, еще не получили разрешение на работу.

К примеру, лагерь в селе Беш-Кунгей планировал открыться 10 июня, но из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом неизвестно, когда состоится открытие.

9 Строитель Строитель

Детский лагерь расположен в селе Джал Чуйской области. Стоимость путевки: 9 тысяч 600 сомов.

В нее входят: 12 дней проживания с четырехразовым питанием, увеселительные мероприятия. На территории есть бассейн.

Открытие этого лагеря тоже под вопросом.