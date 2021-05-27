Еще 70 детей и 20 учителей из Баткена отдохнут на Иссык-Куле

С 27 мая по 6 июня на берегу озера Иссык-Куль пройдет 10-дневная смена для 70 детей и 20 учителей, пострадавших на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщили в международном общественном фонде «Инициатива Розы Отунбаевой».

По его данным, дети в возрасте от 9 до 17 лет смогут отдохнуть на Иссык-Куле в смене «Ветер перемен».

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Цель мероприятия — оказать психологическую поддержку и помощь детям и женщинам-учителям из приграничных районов, пострадавших в ходе конфликта, через арт-терапию и психологические консультации.

Программа для учителей предполагает не только психологическую помощь, но и обучение методам работы с детьми, пережившими стресс и возможным посттравматическим синдромом.

Детей и учителей ожидает посещение местных достопримечательностей — петроглифов и музея.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.