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Общество

Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно

Около 200 граждан Таджикистана застряли в аэропорту Бишкека. Об этом сообщили таджикские СМИ.

По их данным, таджикистанцы застряли в международном аэропорту Бишкека из-за закрытия границ Кыргызстана для граждан Таджикистана. Почти 200 пассажирам рейса таджикской авиакомпании «Сомон Эйр», прибывшего в Бишкек из Душанбе в ночь на 25 мая, не разрешили въезд в Кыргызстан.

Некоторые из них в беседе с журналистами заявили, что никто перед полетом не сообщил им о закрытии границ Кыргызстана для граждан Таджикистана.

24 мая глава кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов заявил, что «недавно было принято решение полностью прекратить пересечение государственной границы с Таджикистаном». По его словам, границы страны останутся закрытыми до разрешения пограничного спора. Власти Таджикистана заявляют, что они не были официально уведомлены об этом.

В ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24.kg рассказали, что накануне в Бишкек прилетел чартерный рейс из Таджикистана. «189 таджикистанцам не разрешен въезд в страну из-за закрытия границ. Поэтому они этим же рейсом отправлены в Таджикистан. Девяти гражданам других стран, прилетевшим этим же рейсом, разрешен въезд», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как пояснили 24.kg в Пограничной службе ГКНБ, с 21 мая введены временные ограничения на въезд, выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызской Республики граждан Республики Таджикистан, а также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в/из Республики Таджикистан в пунктах пропуска «Кулунду-автодорожный», «Кайрагач-автодорожный», «Кызыл-Бель-автодорожный», «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный», расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Из этого решения исключены сотрудники дипломатических представительств двух стран и члены их семей, а также сотрудники дипломатических представительств зарубежных стран, международных организаций и члены их семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195199/
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