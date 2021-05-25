Правозащитники просят ускорить принятие новой редакции «Кодекса о детях»

Организации гражданского общества по защите прав детей обратились с открытым письмом к президенту, депутатам ЖК, генеральному прокурору. Об этом члены ОФ заявили на пресс-конференции.

«Мы обращаемся в надежде обратить ваше внимание на необходимость ускорения принятия проекта новой редакции Кодекса о детях и пакетных законопроектов к нему. Дальнейшее затягивание принятия может привести к ухудшению положения детей, их безопасности и соблюдению их прав. Уже сегодня Генпрокуратура сообщает о росте преступлений и проступков в отношении детей», — отметила директор ОФ «Центр права» Гульнара Шейшекеева.

В 2020 году совершено 98 суицидов среди детей. По итогам первого квартала 2021 года выявлено 1 тысяча 463 случая семейного насилия и 129 фактов насилия и жестокого обращения с детьми.

Члены ОФ отметили, что резкое ухудшение положения детей является результатом отсутствия эффективных мер по профилактике преступлений в отношении детей, отсутствия системы выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им своевременной помощи.

В 2017 году была создана рабочая группа в составе депутатов, представителей правоохранительных, судебных органов, экспертов организаций, работающих с детьми, ученых и специалистов. В течение двух с половиной лет группа обобщила проблемы защиты детей в Кыргызстане и разработала пакет законопроектов, среди которых новая редакция Кодекса о детях.

«Однако рассмотрение законопроектов, внесенных для улучшения системы защиты детей, бесконечно откладывается, давно отставая от расписания, прописанного в регламенте. Чем дальше откладывается реформа системы защиты детей, тем выше цена бездействия», — заключила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.