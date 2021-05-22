ВОЗ: Смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что от COVID-19 в мире могли умереть не 3,4 миллиона человек, как значится в официальной статистике, а 6-8 миллионов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Reuters и презентацию ежегодного доклада World Health Statistics.

В докладе ВОЗ отмечено, что от COVID-19 в 2020 году умерли по меньшей мере 3 миллиона человек, то есть на 1,2 миллиона больше, чем указано в официальных отчетах стран. Как заявила глава отдела данных и статистики ВОЗ Самира Асма, учитывая рост смертей в государствах Латинской Америки и Азии на фоне распространения новых штаммов коронавируса, число жертв «на самом деле будет в два-три раза выше».

Я думаю, что, даже по самым осторожным оценкам, речь может идти о 6-8 миллионах смертей. Самира Асма

По мнению экспертов ВОЗ, причин такого расхождения в данных может быть несколько. Например, во многих случаях люди умирали от COVID-19, не будучи протестированными. Кроме того, во многих странах нет надежных систем регистрации смертей.