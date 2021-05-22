Объем накопленной воды в Токтогульском водохранилище на 21 мая составил 9 миллиардов 837,04 миллиона кубометров. Об этом свидетельствуют данные ОАО «Электрические станции».

За месяц объем воды вырос на 1 миллиард 200,5 миллиона кубометров. Приток воды растет, а расход остается примерно на том же уровне. За последний месяц самый большой приток воды был с 6 по 15 мая. В этот период он превышал расход в четыре-пять раз.

«Сейчас период активного таяния снежно-ледниковых масс в верховьях реки Нарын», — объяснили ситуацию в «Электрических станциях».