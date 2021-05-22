11:14
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Общество

Для мигрантов в России введут специальный правовой режим

В России введут специальный правовой режим для мигрантов «Контролируемое пребывание». Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел.

Новый режим введут для тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на ее территории из-за сложившихся обстоятельств, например, самоизоляция из-за коронавируса.

В МВД отметили: такая профилактическая мера призвана повысить эффективность механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере.

В основном трудовые мигранты приезжают в Россию из Таджикистана, Узбекистана и Украины. В апреле 2021 года МВД сообщило, что в стране незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана и сотни тысяч мигрантов из других государств, включая Украину, Азербайджан и Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194881/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец в Санкт-Петербурге ограбил и избил двух местных жителей
В Липецке кыргызстанка пыталась дать взятку сотруднику полиции в его кабинете
В Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана
В смертельной аварии в Ленинградской области России пострадал кыргызстанец
Очередь мигрантов, торопящихся встать на учет, создала пробку в Подмосковье
Драка с участием кыргызстанцев произошла в Санкт-Петербурге
Выпавшей из окна 10-летней кыргызстанке в России сделают несколько операций
Похищения кыргызстанца в городе Екатеринбурге не было. Была инсценировка
В Санкт-Петербурге из окна многоэтажки выпала 10-летняя кыргызстанка
Конфликтом закончилось празднование кыргызстанцами Дня Победы в Новосибирске
Популярные новости
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Оптическая иллюзия. В&nbsp;Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в&nbsp;тротуаре Оптическая иллюзия. В Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в тротуаре
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в&nbsp;суд Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Работа &laquo;Кумтора&raquo;. Планы на&nbsp;полтора года, и&nbsp;снова канадские компании Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании
Бизнес
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
22 мая, суббота
11:12
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 970 человек, 518 — в тяжелом состоянии В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 970 человек, 518 — в...
11:09
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
11:07
Майора Минобороны подозревают в избиении контрактников
11:05
За сутки выявили 308 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 102 286
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 мая