Для мигрантов в России введут специальный правовой режим

В России введут специальный правовой режим для мигрантов «Контролируемое пребывание». Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел.

Новый режим введут для тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на ее территории из-за сложившихся обстоятельств, например, самоизоляция из-за коронавируса.

В МВД отметили: такая профилактическая мера призвана повысить эффективность механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере.

В основном трудовые мигранты приезжают в Россию из Таджикистана, Узбекистана и Украины. В апреле 2021 года МВД сообщило, что в стране незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана и сотни тысяч мигрантов из других государств, включая Украину, Азербайджан и Кыргызстан.