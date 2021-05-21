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Общество

Цифра дня. В Кыргызстане 80 процентов женщин подвергаются домогательствам

При поддержке программы USAID по совместному управлению Кыргызская ассоциация женщин-судей анонимно опросила 877 женщин и девушек на различных рабочих местах и ​​в вузах в Бишкеке, Кара-Балте, Оше и Токмаке. Их спрашивали, сталкивались ли они с сексуальными домогательствами. Большинство опрошенных признали, что проблема существует. 23 процента работающих женщин и 21,9 процента студенток сообщили, что они подвергались сексуальным домогательствам.

Исследование показывает, что 80 процентов случаев домогательств происходит в государственных учреждениях.

Преимущественно с этой проблемой сталкивались женщины в возрасте от 20 до 38 лет, не состоявшие в браке и занимающие должность рядовой сотрудницы. При этом, как отмечают авторы исследования, женщины, у которых меньше властных полномочий, больше подвержены сексуальным домогательствам. Сексуальные домогательства чаще всего происходят со стороны мужчин — руководителей среднего и высшего звена (44 процента).

Депутаты в связи с этим предлагают поправки в Трудовой кодекс, защищающий женщин от домогательств на работе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194815/
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