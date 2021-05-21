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Общество

Это проверка. Мэрия не будет выселять жильцов многоэтажки в Бишкеке

В муниципалитете Бишкека сообщили, что уведомления жильцам дома № 102 по улице Суванбердиева направили не для выселения.

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Мэрия поясняет, что управление муниципального имущества (УМИ) исполняло распоряжение муниципалитета от 4 декабря 2020 года об инвентаризации муниципального имущества, в том числе муниципальных служебных и жилых помещений, среди граждан, сдающих эти помещения в аренду, что не соответствует Жилищному кодексу КР.

«Если жильцы дома не нарушают закон и не сдают свои квартиры третьим лицам, то ничего предприниматься не будет. Однако в случае выявления нарушений по использованию муниципального жилья примем строгие меры», — рассказали в столичной мэрии.

24.kg
Фото 24.kg. Уведомление о выселении

Ранее жильцы дома № 102 по улице Суванбердиева сообщали, что их хотят выселить. Отмечается, что в нем проживают семьи муниципальных и государственных служащих. Во многие квартиры принесли уведомления и попросили освободить помещения в течение семи дней. Городские власти хотели отдать жилье детям-сиротам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194810/
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