В Бишкеке жителей многоэтажки хотят выселить, а квартиры отдать нуждающимся

Жителей дома № 102 по улице Суванбердиева хотят выселить. Отмечается, что в нем проживают семьи муниципальных и государственных служащих.

Как рассказалижители, во многие квартиры принесли уведомления и попросили освободить помещения в течение семи дней.

«В мэрии ссылаются на то, что президент поручил обеспечить жильем выпускников детских домов. Поэтому нас решили выселить в никуда. Разве так можно? Здесь живут 114 семей, куда нам идти? Никакой альтернативы не предложили. Одной из жительниц дома позвонили на работу и сказали, что если она не освободит квартиру, то пусть пишет заявление об увольнении», — рассказала жительница многоквартирного дома.

Отмечается, что сегодня городские чиновники и представители муниципальных служб встретились с жителями и пообещали, что выселять никого не будут.

«Они лишь проверят законность нашего проживания здесь (ордера) и трогать больше не будут. На встрече я посоветовала начальнику УМИ лучше отдавать конфискованное жилье коррупционеров выпускникам детдомов и другим нуждающимся», — заключила женщина.

В муниципалитете 24.kg сказали, что прокомментируют ситуацию позже.

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