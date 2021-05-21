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Общество
Сюжет: COVID-19

Размороженный «Спутник V». Чрезмерное наказание приведет к сокрытию подобного

Любое чрезмерное наказание либо активное муссирование темы списания размороженной вакцины от коронавируса в последующем повлечет за собой сокрытие таких случаев медиками. Об этом замминистра здравоохранения Бакыт Джангазиев сообщил в эфире одного из телеканалов.

По его словам, самое главное, что вакцины изъяты из оборота, попадание некачественной вакцины в организм человека предотвращено.

Бакыт Джангазиев подчеркнул факт, что медработники не побоялись и сообщили об этом случае. «Поэтому хотел бы воздать должное тем медицинским работникам, которые своевременно сообщили о случившемся. Конечно, после любого расследования нужно менять какие-то стандартные операционные процедуры, чтобы избежать подобного в будущем», — сказал он.

Напомним, в ЦСМ № 2 разморозилось 994 дозы российской вакцины «Спутник V». Выговоры получили пять сотрудников поликлиники.

В Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора.

Эта вакцина поступила по линии гумпомощи. Большую часть «Спутника V» Кыргызстан закупил примерно по $10 за один компонент вакцины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194788/
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