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Общество

Еще восемь санитарных машин переданы подразделениям Госсанэпиднадзора

Еще восемь санитарных машин переданы подразделениям Госсанэпиднадзора. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, автомобили закуплены в рамках проекта Исламского банка развития «Экстренная поддержка в целях готовности и реагирования в рамках проекта COVID-19».

пресс-центра Минздравсоцразвития
Фото пресс-центра Минздравсоцразвития. Восемь санитарных машин переданы подразделениям Госсанэпиднадзора

Санитарные машины переданы межрайонным центрам и отделам Ноокатского, Иссык-Кульского, Ала-Букинского, Сокулукского, Иссык-Атинского, Ак-Сыйского, Жумгальского, Базар-Коргонского районов.

«В рамках проекта была запланирована постройка 10 модульных вирусологических лабораторий по всей стране и в целях обеспечения своевременной доставки патогенных биоматериалов анализа заложена закупка 15 автомашин, восемь из которых передаем сегодня. В декабре 2020 года передано семь санитарных автомашин. Вопрос строительства лабораторий сейчас прорабатывается», — отметил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, что в марте в Бишкеке прошла церемония передачи 15 санитарных автомашин «Нива», закупленных в рамках проекта Всемирного банка «COVID-19».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194628/
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