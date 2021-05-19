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Общество

Каскадер и абитуриенты с телефонами. Троих участников ОРТ дисквалифицировали

Во время первого этапа проведения Общереспубликанского тестирования дисквалифицировали троих абитуриентов. Об этом 24.kg сообщила директор Центра оценки образования и методов обучения (ЦООМО) Чинара Батракеева.

По ее словам, один абитуриент пронес с собой телефон, но не воспользовался им, второй сфотографировал задания теста и опубликовал в интернете. Еще один абитуриент — так называемый каскадер — пришел сдавать тест за другое лицо. Всех дисквалифицировали, а их результаты аннулировали.

«Мы вычислили абитуриента, который слил задания в Сеть. Им оказался ученик бишкекской школы, который пронес телефон, сфотографировал, несмотря на многочисленные предупреждения и запреты. С ним провели беседу, он признался в поступке, его дисквалифицировали. Свое наказание он получил. Что касается тех, кто переживает, что им придется пересдавать тест, поскольку они решали этот же вариант, то ничего пересдавать не придется. Это было сделано уже после тестирования», — сказала директор ЦООМО.

 Этот случай так же никак не повлияет на проведение тестирования в дальнейшем. На каждом этапе у нас используются другие задания.

Чинара Батракеева 

«У нас проводится проверка металлодетектором перед тестом. Все те, кто пытается пронести с собой телефон, даже выключенный, и если он не использовался, будут дисквалифицированы. Это прописано в наших правилах», — подчеркнула она.

Общереспубликанское тестирование абитуриентов в 2021 году пройдет в три этапа:

1-й этап — 18, 19 мая;
2-й этап — 21, 22 мая;
3-й этап — 22, 23 июня.

По данным ЦООМО, на ОРТ зарегистрировались 42 тысячи 817 выпускников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194474/
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