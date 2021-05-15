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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Похищение девушки не романтика. В милиции сняли очередной ролик об ала качуу

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека сняли социальный ролик о похищении девушек для принуждения вступления в брак. В милиции напомнили об уголовном наказании за это преступление. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.

«Белоснежная фата, свадебное платье, а рядом с ней тот самый любимый и единственный — именно так многие девушки представляют свою будущую свадьбу. Однако самый счастливый день в жизни для девушек иногда превращается в кошмар после того, как молодые мужчины крадут, чтобы принудительно построить совместную жизнь. Похищение девушки для женитьбы — это не романтика. Романтика — это покорить сердце девушки и сделать ее счастливой», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее аналогичный ролик снимали и публиковали пресс-службы ГУВД столицы и УВД Октябрьского района.

Бишкекская милиция призывает мужчин, прежде чем создать семью, завоевывать сердца девушек добрыми поступками.

В УВД напомнили также, что статья 175 «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 10 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194046/
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