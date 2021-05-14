Доведенные до грани. Госпредприятия, которые хочет продать кабмин

В Кыргызстане началась подготовка к приватизации государственного имущества. Планируется, что большую его часть продадут, а оставшееся передадут на баланс министерств и ведомств.

ФУГИ показал журналистам часть расположенных в Бишкеке предприятий, которые, по его мнению, утратили свою рентабельность. Забегая вперед, скажем, что на самих объектах считают иначе и с перспективой уйти с молотка не согласны.

Старейший автовокзал Бишкека и не только

За два последних года руководству ГП удалось поднять ежегодный доход с 78 миллионов до 95 миллионов сомов, десять из которых — чистая прибыль.

Первой точкой в маршруте стал Восточный автовокзал Бишкека. Построенный в 1962 году объект — памятник истории и архитектуры. До 2018-го он, как и все государственные автовокзалы, был отдельным предприятием. Три года назад их объединили в госпредприятие «Кыргыз автобекети».

Но, несмотря на это, в списках ФУГИ оно числится как убыточное.

«Я не знаю, как мы оказались в этих списках. Да, в связи с пандемией в прошлом году с марта по июнь мы были вынуждены приостановить свою деятельность. Некоторые ограничительные меры действуют и по сей день. По этим причинам по итогам прошлого года произошло выпадение доходной части на 40-45 процентов. В денежном выражении мы потеряли свыше 40 миллионов сомов. Но этот процесс от нас не зависел», — говорит генеральный директор ГП «Кыргыз автобекети» Максат Жумабаев.

По его мнению, чиновники, рассматривая будущее одной из самых перспективных сфер — транспортных перевозок, не видят ее очевидных проблем, главная из которых — отсутствие у государства собственного автопарка.

«Своего транспорта для перевозки у нас нет. Закон разграничивает эти функции и запрещает нам заниматься деятельностью по перевозке пассажиров. Хотя частники этот запрет обходят, оформляя два ОсОО — одно как перевозчика, другое как вокзал.

Если бы внесли изменение в законы и дали нам такую возможность, мы бы в разы увеличили прибыль.

Пока же мы вынуждены привлекать частников и работать с ними по договору. Вся основная прибыль уходит им. Например, если билет стоит 100 сомов, то мы получаем из этой суммы только 12 сомов», — заключает Максат Жумабаев.

В 2019 году в госпредприятии инициировали проект комплексного развития автовокзалов. Изучили опыт других государств и предложили проект по модернизации и расширению функций объектов. Но инициатива зависла в воздухе.

Уникальная лаборатория может исчезнуть

Следующая точка пресс-тура — одно из подразделений госпредприятия «Центральная лаборатория» — участок по подготовке проб для лабораторных исследований. Уникальный комплекс, построенный еще в 1940 году, занимается анализом полезных ископаемых Кыргызстана. Большинство разрабатываемых сегодня залежей были найдены с его помощью.

Отметим, что покосившееся от времени здание главные управленцы госимуществом с первой попытки найти не смогли. Благо сотрудники лаборатории сами вышли им навстречу. Новость о том, что они могут попасть под приватизацию, здесь также восприняли с удивлением.

Мы из бюджета не получили ни тыйына. Находимся на самофинансировании.

«Не знаю, кто так считает и кто надумал нас приватизировать. Но со стороны государства за все эти годы никакие меры по нашему поддержанию и развитию не принимались.

В среднем в год наш доход составляет 20 миллионов сомов», — говорит замдиректора госпредприятия Айжамал Орозалиева.

В прошлом году работу лаборатории, как и многих других предприятий, подкосили пандемия и социальные потрясения. Горнодобывающие компании в массе своей были вынуждены приостановить разработки. Заказов почти не было.

«Мы надеемся на поддержку хотя бы на законодательном уровне. Например, на внесение изменений в законы и нормативные акты с тем, чтобы частные горнодобывающие компании перед вывозом за рубеж руд и концентратов проходили у нас обязательный контроль. Пока же они делают это в частных лабораториях, в результатах которых можно сомневаться. А так государство получило бы гарантию, что вывозимое соответствует заявленному, а мы — дальнейшее развитие. Я считаю, что Кыргызстан вправе и должен контролировать свои богатства», — заключила Айжамал Орозалиева.

Отметим, что в служебной записке ФУГИ перспектива сохранения единственной в своем роде гослаборатории описана так: «После вхождения Кыргызской Республики в состав ЕАЭС идет постепенное улучшение оснащенности оборудования лабораторий. Следовательно, со временем материально-техническая база лабораторий улучшится». На бумаге выглядит красиво, на деле — нет.

Под вопросом находятся и новые предприятия

Третий пункт — офис государственного предприятия «Таможенная инфраструктура».

Предприятие было создано в 2012 году решением правительства. Основная цель — развитие материальной базы Таможенной службы и оказание околотаможенных услуг — от хранения изъятой контрабанды до помощи в оформлении документов. Обслуживает крупнейшие компании Кыргызстана.

«За все время работы мы были прибыльным предприятием. В среднем приносили от 1,5 до 2 миллионов сомов годовой прибыли. Но в прошлом году из-за закрытия границ мы завершили финансовый год с отрицательными результатами. Однако у нас есть план, по которому мы покроем убытки и выйдем на значительную прибыль», — говорит директор ГП Давид Акимбаев.

Сейчас госпредприятие занято разработкой стратегических проектов — созданием торговых площадок между странами ЕАЭС, Узбекистаном и Китаем. Несмотря на то что работает оно в условиях большой конкуренции, все равно остается у бизнеса в приоритете.

Напрочь убитая оборонная промышленность

Организованный Фондом государственного имущества пресс-тур завершается на одном из самых крупных и старейших промышленных предприятий Бишкека — заводе имени Ленина. В 1941 году он был эвакуирован из Луганска. На 70 гектарах земли расположены цеха, которые в свое время обеспечивали продукцией военного и гражданского назначения республики Советского Союза.

Для того чтобы понять, в каком плачевном состоянии находится завод сегодня, достаточно озвучить две цифры.

В советское время здесь работало больше 30 тысяч человек, сегодня — не больше 300.

На территории соседствуют два предприятия — Бишкекский машиностроительный завод и Бишкекский штамповочный завод. У первого дела — хуже не представишь.

«Фактически мы находимся на грани банкротства. Задолженность перед государством составляет порядка 200 миллионов сомов. Из 100 процентов мощностей в лучшем случае задействована треть. Часть цехов работает или сдается в аренду — большинство простаивает», — говорит председатель правления АО «БМЗ» Бактыбек Бекболотов.

За эти годы руководству завода, по их словам, поступало немало предложений. В том числе отдать часть территорий под строительство торговых центров.

«Эта территория и коммуникации изначально задумывались и предназначались для оборонной промышленности. Хочется верить, что государство сможет ее сохранить. Если в 80-ю годовщину завода имени Ленина мы начнем его распродавать, история нам этого не простит», — заключает Бактыбек Бекболотов.

Руководство завода ведет переговоры с инвесторами, но в прославившийся революциями Кыргызстан те не спешат.

Чуть лучше дела у Бишкекского штамповочного завода, занимающегося производством патронов разного калибра. С 2001 по 2017 год он находился в доверительном управлении, которое не было успешным. Накопилось порядка 200 миллионов сомов долгов перед государством.

«В 2017-м мы начали работать самостоятельно. В марте 2018 года запустили первую линию. За первый год объем продукции составил 48 миллионов сомов. В 2019-м — 236 миллионов, в прошлом году — около 400 миллионов сомов», — говорит замдиректора БШЗ Алмаз Акматалиев.

Основная сложность — это долги, накопленные заводом за годы простоя. Они «съедают» большую часть прибыли.

Руководство предприятия обратилось к кабмину, чтобы реструктурировать долг. По их расчетам, в таком случае его удастся полностью погасить за ближайшие пять-десять лет.

Цифр нет, зато есть джипы

По завершении пресс-тура у прессы появилось немало вопросов к ФУГИ. Например, как фонд управляет госсобственностью, что довел ситуацию до критической точки? Видят ли чиновники выход и если да, то какой? Озвучить официальную позицию на завод имени Ленина приехал зампред ФУГИ Канат Рыскулов.

Однако никаких точных ответов он так и не дал. Не смог даже назвать точного количества госпредприятий и объектов, которые сегодня находятся в ведении фонда.

«Я отвечу на этот вопрос после уточнения. Сейчас идет инвентаризация госимущества. Выясняем, где и какие объекты находятся, какие пустуют, какие нет. У нас есть понимание того, какие объекты можно отнести к рентабельным, а какие нет. В рамках концепции будем предметно разговаривать. Есть реестр и перечень. В течение первой половины года планируем закончить инвентаризацию», — сказал Канат Рыскулов.

Осматривать разбитый и загубленный завод замруководителя фонда приехал на внедорожнике Land Cruiser. Судя по всему, служебном. С этим у ФУГИ, похоже, проблем нет.

Фото 24.kg. Машина, на которой на Бишкекский машиностроительный завод приехал чиновник

И напоследок немного цифр, предоставленных редакции кабмином.

По итогам прошлого года из 104 госпредприятий 38 числятся прибыльными, 19 — убыточными. Без прибыли, но и без убытка финансовый год завершили 5 предприятий, 9 ГП — бюджетные, 32 госпредприятия не сдали отчеты. Два находятся на стадии ликвидации — это ГП «Солнышко» и «Ак-Суу». Одно предприятие не ведет экономическую деятельность.